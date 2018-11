Nations League verpatzt: So qualifiziert sich Deutschland trotzdem für die EM 2020

Ein Sieg gegen Holland hätte der DFB-Elf ihren Platz in Topf 1 für die EM-Qualifikation gesichert. Nach dem späten 2:2 muss das Team von Joachim Löw nun auf Portugal hoffen. Der SPORTBUZZER zeigt, wie sich Deutschland für die Endrunde qualifiziert.

Biitere Pille: Das späte Gegentor zum 2:2 gegen Holland war nicht nur das passende Ende eines enttäuschenden Jahres 2018 der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Es wirkte sich auch auf die sportliche Zukunft der DFB-Elf aus. Mit einem Sieg gegen den Erzrivalen hätte das Team von Bundestrainer Joachim Löw seinen Platz in Topf 1 für die Qualifikation zur EM 2020 gesichert – und wäre dort den Topteams wie Spanien oder Frankreich definitiv aus dem Weg gegangen. Doch nach dem Unentschieden gegen Holland war die deutsche Mannschaft auf Schützenhilfe von Portugal angewiesen.

Deutschland-Einzelkritik gegen Holland: Die DFB-Elf in Noten Deutschland überzeugt gegen die Niederlande lange mit einer starken und engagierten Leistung. Doch dann schleichen sich Fehler ein, am Ende steht ein 2:2. Der SPORTBUZZER zeigt, welche Spieler überzeugen konnten - und welche sich noch steigern müssen. © imago/Matthias Koch Manuel Neuer - Note 4: Der Kapitän auf ehemaligem Territorium. Anders als beim 0:3 in Amsterdam bekam der Torhüter kaum etwas zu tun. Bekam erst nach der Pause mehr zu tun. Zeigte sein Können etwa bei Depays Schuss (78.). Am Ende mit zwei Gegentoren, jeweils war er machtlos. © imago/MIS Thilo Kehrer - Note 3: Erster Torschuss nach 27 Sekunden (!). Der Ex-Schalker spielt sich hinten rechts fest, ob er nun Ginter als Hintermann hat oder nicht. Fleißig in der Rückwärtsbewegung, frech nach vorne, auch wenn er in den Schlussminuten nach Reus-Zuckerpass hätte treffen müssen. Die Herbst-Entdeckung von Löw. Patzte kurz vor Schluss beim zweiten Gegentor. © imago/VI Images Antonio Rüdiger - Note 3: Links in der Dreierkette zu finden. Wird nun, dank des Vertrauens von Löw, immer sicherer und selbstbewusster. Ein Mann der Zukunft? Der Gegenwart! © imago/Pro Shots Niklas Süle - Note 3: Bayerns Abwehr-Prellbock mit besten Stammplatz-Aussichten für 2019. Überwand den eigenen Keeper Neuer beinahe mit einem Kopfball – knapp drüber. Ansonsten meistens auf der Höhe und aufmerksam, bereinigte brenzlige Momente. © dpa Mats Hummels - Note 4: Oh! Ein Feldspieler-Weltmeister von 2014. Der Innenverteidiger sah in seinem 70. Länderspiel früh Gelb (14.) als er zu spät kam gegen Promes. Klärte viele Situationen routiniert per Kopf. © imago/Schüler Nico Schulz - Note 3: Spielte für den in Leipzig verletzt ausgewechselten Hector Linksverteidiger. Gute Vorstöße über den linken Seitenstreifen, mit einigen passablen Flanken im Programm. Eine echte Konkurrenz für Hector in 2019. © dpa Joshua Kimmich - Note 4: Der Kapitän der Zukunft wieder als Aufbauspieler, als Sechser vor der Abwehr. Musste ein hartes Foul von Wijnaldum einstecken. K & K – Kimmich und Kroos könnten das Mittelfeld-Duo der nächsten Jahre werden. Sah beim 2:2 nicht gut aus, zeigte auch vorher gelegentlich Unkonzentriertheiten. © imago/VI Images Toni Kroos - Note 3: Weltmeister Nummer drei in der Startelf – und so wertvoll, der Mann. Immer noch unverzichtbar. Schickte die schnellen Stürmer gerne mit seinen Pässen auf die Reise. Am 1:0 beteiligt, beim 2:0 hob er den Ball elegant auf Sané. Allerdings schlichen sich auch Abspielfehler ein. Konnte die entscheidende Flanke vor dem 2:2 nicht verhindern. © imago/Jan Huebner Leroy Sané - Note 2: Auf sein erstes Länderspieltor gegen Russland setzte er, von Löw konsequent „Sahne“ ausgesprochen, einen drauf: einen abgefälschten Linksschuss nach feiner Ballbehauptung zum 2:0. Man fragt sich immer wieder, was wäre, wenn ihn Löw mit zur WM genommen hätte... © dpa Serge Gnabry - Note 2: Der Bayern-Profi als falsche, aber richtig schnelle Neun. Mit einem Kontakt fix auf Werner weiter, der zum 1:0 abzog. Prima. Sorgte sogar mit einem Kopfball (40.) für Torgefahr. Bei Löw eher mit Stammplatz-Chancen als bei Kovac und den Bayern. © dpa Timo Werner - Note 2: Neunter Treffer im 23. Länderspiel, aber sein erstes seit 751 Minuten (über 12 Stunden). Ein satter, platzierter Rechtsschuss zum 1:0. Zeigte Vollstrecker-Qualitäten, suchte aus jeder Position den Torabschluss, auch nach einem Sprint vor der Auswechslung (63.). © dpa Marco Reus - Ohne Note: Kam in der 63. Minute für Werner. Der Dortmunder, einer der Spieler der laufenden Bundesliga-Saison, verdaddelte eine gute Chance auf das 3:0, doch sein Pass auf Sané war zu ungenau. © imago/RHR-Foto Thomas Müller - Ohne Note: Ein Tusch auf sein 100. Länderspiel. Wurde bei seiner Einwechslung für Gnabry in der 67. Minute von den Fans gefeiert. Momentan nur noch Joker unter Löw. © imago/Revierfoto Leon Goretzka - ohne Note: Wurde an alter Wirkungsstätte als dritter Einwechselspieler von Löw in der 80. Minute für Sané gebracht. © imago/Jan Huebner

Nur Portugal kann DFB-Elf in Topf 1 schießen

Vom Sieg des Europameisters 2016 gegen Polen ist abhängig, ob Deutschland die Nations League im Vergleich aller zwölf Teams der Liga A auf Rang zehn vor dem osteuropäischen Nachbarn abschließt. Und nur die besten zehn Nationen der höchsten Liga landen in Topf 1. Deutschland hat mit dem schwachen Abschneiden in der Nations League die EM-Qualifikation keineswegs verspielt, allerdings die beste Ausgangsposition dafür aufs Spiel gesetzt. Doch da bei der Endrunde der EM in zwei Jahren, die in zwölf europäischen Städten ausgetragen wird, alle Gruppenersten und -zweiten der Qualifikation teilnehmen, wären selbst starke Gegner kein allzu großes Hindernis.

Die Gruppen werden am 2. Dezember 2018 in Dublin ausgelost. Die Spiele finden dann von März bis November 2019 statt. Neben den Ersten und Zweiten der insgesamt zehn Gruppen qualifizieren sich noch vier weitere Nationen für die 24 Teams umfassende EM 2020. Und diese verbleibenden Plätze werden im Anschluss an die Qualifikation im März 2020 über Play-offs vergeben, für welche wiederum die Nations League eine Rolle spielt.

Fußballzwerge wie Andorra oder Liechtenstein bei der EM 2020

Die vier Gruppensieger aller vier Ligen spielen untereinander in Halbfinale und Finale ein Ticket für die EM aus. Sollten sich die Gruppenersten bereits über die Qualifikation ihren Platz bei der Endrunde gesichert haben, dann darf der Zweite oder auch der Dritte an den Play-offs teilnehmen. Sollten sich nur drei Teams aus einer Liga finden, würde der freie Platz an ein Team der nächst niedrigeren Liga übergehen. Sicher ist aufgrund des neuen Modus, dass selbst die schwächste Liga D der Nations League eine Mannschaft zur EM 2020 schickt. Also wird in zwei Jahren erstmals auch mindestens ein Fußballzwerg vom Kaliber Andorras, Aserbaidschans oder Liechtensteins an der Endrunde teilnehmen.