Nations League kompakt: Tin Jedvaj schießt Kroatien zum Sieg gegen Spanien

Irrer Last-Minute-Erfolg: Der Leverkusener Bundesliga-Profi Tin Jedvaj hat Fußball-Vizeweltmeister Kroatien die Chance auf die Endrunde der Nations League erhalten. Mit seinen zwei Treffern sicherte Jedvaj der Mannschaft von Weltfußballer Luka Modric am Donnerstagabend in Zagreb ein spätes 3:2 (0:0) gegen Spanien. Mit einem Sieg am Sonntag beim WM-Vierten England können die Kroaten nun als Gruppensieger das Halbfinale noch erreichen.