Nations League: Portugal nur Remis - Polen verdrängt DFB-Team

Damit hätten wohl nur die wenigsten Fußballfans gerechnet: Polen gelingt am Dienstagabend ein mühsames 1:1 gegen Portugal, dass jedoch reicht, um bei der Auslosung am 2. Dezember gesetzt zu sein. Dem deutschen Team drohen dagegen schwere Gegner auf dem Weg zur Europameisterschaft 2020.

André Silva brachte Portugal in der 33. Minute in Führung, Arkadiusz Milik glich in der 66. Minute aus.