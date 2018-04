Nazi-Eklat im Trainingslager von Hannover 96: Täter droht lange Haft

Der Nazi-Eklat im Trainingslager von Hannover 96 in Kärnten vergangenen Juli kommt vor Gericht – in Österreich. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat Anklage gegen Timm G. erhoben. Der 29-Jährige, der in einem Fan-Tross die Mannschaft bei ihrem Aufenthalt in Velden am Wörthersee begleitet hatte, zeigte während eines Testspiels gegen das Team von Kayserispor (Türkei) den Hitler-Gruß.

„Das ist kein Kavaliersdelikt“, sagt Markus Kitz von der Medienstelle der Klagenfurter Staatsanwaltschaft. G. droht in Österreich eine Gefängnisstrafe von mindestens einem Jahr. Auch in Deutschland hatte er wegen seiner rechten Gesinnung schon Ärger mit der Justiz: Er wurde hierzulande wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen bereits verurteilt.