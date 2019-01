"Nazis raus": Diese Bundesliga-Klubs solidarisieren sich mit ZDF-Reporterin Nicole Diekmann

Es war ein heftiger Shitstorm, den ZDF-Journalistin Nicole Diekmann mit nur zwei Worten ausgelöst hat: "Nazis raus", schrieb die 39-Jährige am Neujahrstag bei Twitter. Es folgten massenweise Hasskommentare. Für ihre Worte erntete sie üble Beschimpfungen bis hin zu Mord- und Vergewaltigungsdrohungen.

Solidarität für Diekmann aus der Bundesliga

Doch viele Kolleginnen und Kollegen sowie Twitter-User aus allen Bereichen zeigten sich solidarisch mit Diekmann, stärkten sie mit Meinungsbeiträgen oder posteten simpel das Hashtag "#nazisraus". Dieser führte am 7. Januar zeitweise die Trending Topics bei dem Sozialen Netzwerk an.

Auch in der Sportwelt fand der Wirbel um den Shitstorm Beachtung. Eine Vielzahl von Vereinen haben bei Twitter ebenfalls ihre Solidarität bekundet. Unter dem Hashtag #nazisraus twitterten sie ihre eigenen Botschaften und unterstützen so die Worte Diekmanns. Als erster Klub zeigte sich der Zweitligist FC St. Pauli via Twitter solidarisch, einige weitere Vereine folgten. Auch der Deutsche Fußball-Bund reagierte.