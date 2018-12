Klare Kante von 96-Stürmer Niclas Füllkrug: "Das ist einfach scheiße gewesen heute"

Wie erklären sie sich das, dass der Auftritt in der ersten Halbzeit nicht so gut war? Hatte das auch mit dem Stimmungsboykott zu tun oder wo sind die Gründe?

Ich würde gern nochmal versuchen, die Gründe herauszupicken. Es war ja schon so, dass Hannover im zweiten Durchgang besser war, aber warum erst im zweiten Durchgang?

Ja, man hat allein an der Körpersprache gesehen, das andere Auftreten. Mehr tempo, Zweikampfverhalten. Es kommt natürlich dann in so einer Situation noch dazu, dass irgendwie jeder 50:50-Ball den Herthanern in den Lauf gespielt wurde, Presseschläge sind bei denen perfekt im Lauf gelandet. Die sind alleine auf unser Tor zugelaufen, gefühlt zehnmal, und das ist einfach scheiße heute gewesen.

Man hat den Eindruck, dass die Mannschaft Schwierigkeiten hat, solche verletzungsbedingten Ausfälle von Ihlas Bebou beispielsweise zu kompensieren.

Was ist das denn für ein Quatsch? Was ist das für eine Frage jetzt? Haben wir heute scheiße gespielt, weil Ihlas nicht dabei war?