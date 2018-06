Netzreaktionen auf das WM-Aus: Ballack stellt beim DFB alles infrage

2002 war er noch der umjubelte Held: Michael Ballack schoss Deutschland ins Finale der WM – im Halbfinale gegen Südkorea. Nun, 16 Jahre später, scheidet die deutsche Nationalmannschaft in der Vorrunde aus – nach einem 0:2 gegen Südkorea! Direkt nach Abpfiff reagierte der ehemalige DFB-Kapitän Ballack seinen Frust via Twitter ab: „Man kann immer mit einem schlechten Team ausscheiden, aber nicht mit einem Team wie diesem!! Ehrliche Bewertung muss beginnen! Führungskraft? Persönlichkeit? Einstellung?“, schrieb der 41-Jährige. Ballack war unter anderem mit dem DFB-Team 2002 Vizeweltmeister. 2004 schied er bei der EM ebenfalls in der Vorrunde aus.