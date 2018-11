"Bin geflasht": Die Netzreaktionen zum BVB-Sieg gegen den FC Bayern

Was für ein genialer Abend! Borussia Dortmund hat den FC Bayern München in einem an Spannung kaum zu überbietenden Spiel niedergekämpft und den Vorsprung auf den Titelverteidiger in der Fußball-Bundesliga auf sieben Punkte ausgebaut. Der BVB kam am Samstagabend in einem hochklassigen Spitzenspiel trotz zweimaligem Rückstand zu einem 3:2 (0:1) gegen die Bayern.

Nun überschlägt sich das Netz mit Lobeshymnen für den BVB und macht gleichzeitig den deutschen Rekordmeister nieder.

Der SPORTBUZZER hat für euch einige Netzreaktionen zusammengefasst.