Mats Hummels – Note: 2. Souverän in der Defensive. Bekam von den Fans sogar Beifall für seine starken Balleroberungen. Starkes Kopfballspiel, vor allem gegen den französischen Topstürmer Giroud. Schaltete sich in der 72. Minute sogar im Kontergegenstoß in die Offensive ein. © imago/GEPA pictures