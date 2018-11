"Was für eine arme Wurst": Die Netzreaktionen zum Eklat um FC-Bayern-Star Franck Ribéry

Kann das wirklich wahr sein? Die Bild berichtet davon, dass Bayern-Star Franck Ribéry am vergangenen Samstag nach der 2:3-Pleite seines Vereins in Dortmund handgreiflich geworden sein soll. Ribéry soll sich angeblich mit seinem Landsmann, dem französischen TV-Experten Patrick Guillou, angelegt haben.

Es soll laut Ohren- und Augenzeugen, so das Blatt, zu einer Auseinandersetzung am Bayern-Mannschaftsbus gekommen sein. Die Anschuldigung: Ribéry soll begonnen haben, Guillou zu beschimpfen. Dann soll er dem TV-Mann, der seine Hände wohl in der Jackentasche hatte, dreimal mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen und einmal vor die Brust gestoßen haben.