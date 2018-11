Netzreaktionen: Bitter für TV-Sender Sky! DAZN will sich Live-Rechte der Bundesliga schnappen

Der Sport-Streamingdienst DAZN hat sein Interesse an der Fußball-Bundesliga bekräftigt. „Wir würden uns wahnsinnig freuen, Live-Rechte der Bundesliga bei uns zu haben“, sagte Deutschland-Chef Thomas de Buhr dem Fachmagazin „Sponsors“ und kündigte die Teilnahme am nächsten Bieterwettbewerb an. Die derzeit gültigen Rechte-Verträge der Deutschen Fußball Liga gelten bis 2021.

Die meisten Exklusiv-Spiele der deutschen Eliteliga laufen aktuell beim TV-Sender Sky.

Bisher bietet DAZN seinen Kunden nur Highlight-Zusammenfassungen der Bundesliga an. Der kostenpflichtige Internetanbieter zeigt seit dieser Saison aber Live-Spiele der Champions League und der Europa League.

Doch was sagen die deutschen Sport-Fans dazu?

