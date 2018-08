Torjäger Mario Gomez wird nicht länger für die deutsche Nationalmannschaft spielen, das gab der Profi des VfB Stuttgart am Sonntag via Facebook bekannt. Damit ist Gomez nach Arsenal-Profi Mesut Özil der zweite DFB-Spieler, der nach der blamablen Weltmeisterschaft in Russland seinen Rücktritt bekannt gibt.

Gomez in seinem Facebook-Post: „Meine Zeit in der Nationalmannschaft war sportlich nicht immer einfach, nicht immer erfolgreich und doch wunderschön. Nun ist es aber an der Zeit, Platz zu machen und den vielen jungen und hochtalentierten Jungs die Möglichkeit zu geben, ihren Traum zu erfüllen, sich zu beweisen, Erfahrungen zu sammeln und das Beste für Deutschland zu erreichen.“