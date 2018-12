Effenberg weiter: "Ich bin froh und stolz, dass ich da mitarbeiten kann. Es ist megaspannend, weil es eben nicht komplett weg ist vom Sport. Im Gegenteil." Hintergrund: Nach Angaben des Spiegel und von Finanz-Szene.de trat Effenbergs neuer Arbeitgeber in der Vergangenheit schon mehrmals als Kreditgeber für Profi-Vereine im Fußball auf. Ein Sprecher des Geldinstituts hatte bei Finanz-Szene.de erklärt: Wir stehen mit Herrn Effenberg seit längerem in einem gedanklichen Austausch zum Thema Fußball-Finanzierung. Das Ergebnis dieser Sondierungen sieht so aus, dass Stefan Effenberg in Zukunft unserem 'Firmenkunden-Kompetenzteam Fußball' angehören wird."