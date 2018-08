Neuaufbau der Nationalelf: RB Leipzigs Timo Werner ist dabei

Anzeige

München. RB Leipzigs Timo Werner gehört zum Kader der Deutschen Nationalmannschaft, mit der am 6. September in München in der neuen Nations League gegen Weltmeister Frankreich sowie drei Tage später in Sinsheim beim Test gegen Peru antritt. Das gab Bundestrainer Joachim Löw am Mittwoch in München bekannt. Damit gehört der 22-Jährige Angreifer zu den Akteuren, mit denen die DFB-Elf den Neuanfang nach der verpatzten WM wagen will.

Der DFB-Kader für die Länderspiele gegen Frankreich und Peru Tor: Manuel Neuer (FC Bayern München) © imago/photoarena/Eisenhuth Tor: Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) © Getty Images Abwehr: Joshua Kimmich (FC Bayern München) © dpa Abwehr: Mats Hummels (FC Bayern München) © dpa Abwehr: Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) © dpa Abwehr: Antonio Rüdiger (FC Chelsea) © dpa Abwehr: Jerome Boateng (FC Bayern München) © imago/Avanti Abwehr: Niklas Süle (FC Bayern München) © dpa Abwehr: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach) © imago/DeFodi Abwehr: Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain) © dpa Abwehr: Jonas Hector (1. FC Köln) © dpa Abwehr: Nico Schulz (TSG Hoffenheim) © imago/Team 2 Mittelfeld: Ilkay Guendogan (Manchester City) © dpa Mittelfeld: Toni Kroos (Real Madrid) © dpa Mittelfeld: Leon Goretzka (FC Bayern München) © imago/Revierfoto Mittelfeld: Julian Brandt (Bayern Leverkusen) © imago/Kolvenbach Mittelfeld: Kai Havertz (Bayer Leverkusen) © imago/DeFodi Mittelfeld: Julian Draxler (Paris Saint-Germain) © dpa Mittelfeld: Leroy Sane (Manchester City) © dpa Angriff: Marco Reus (Borussia Dortmund) © dpa Angriff: Thomas Müller (FC Bayern München) © dpa Angriff: Timo Werner (RB Leipzig) © dpa Angriff: Nils Petersen (SC Freiburg) © dpa

„Für mich war klar, dass Timo wieder dabei ist. Wenn noch weitere Spieler nominiert worden wären, hätte ich mich zwar gefreut, aber wäre eher angenehm und positiv überrascht gewesen", kommentierte RB-Coach Ralf Rangnick die neuerliche Wahl seines Schützlings. "Wenn es jetzt nicht so ist, ist es für mich auch okay, weil unsere Spieler bei uns momentan genug Spiele haben. Deswegen bin ich auch über jeden froh, der in der Länderspielpause nicht auch noch hin und her fliegt.“

Zur Analyse des WM-Debakels durch Löw und Oliver Bierhoff wollte sich Rangnick nich äußern. „Ich habe nichts davon gesehen und auch keine Zeit dafür, weil wir heute seit 10 Uhr das Training vorbereiten und Gespräche über Transferaktivitäten geführt haben. Ich habe erst auf dem Weg zur Pressekonferenz erfahren, dass Timo dabei ist.“

Nations League: Abstieg möglich

Die Nations League ist in vier Divisionen unterteilt. In Liga A treffen die bestplatzierten Teams der europäischen Rangliste aufeinander, darunter Deutschland. Jede Liga ist noch einmal in vier Gruppen gesplittet. Das DFB-Team trifft auf Weltmeister Frankreich und den Erzrivalen Niederlande. Als Gruppenerster würde die deutsche Elf im Juni 2019 bei einem Mini-Turnier mit den drei übrigen Siegern der Liga A den ersten Nations-League-Gewinner ausspielen. Platz drei hinter Frankreich und Holland hieße dagegen: Abstieg in Liga B!