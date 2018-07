Neue Details! Bierhoff drehte den DFB-Stars während der WM das WLAN ab

Lieber an der Konsole zaubern als echte Tore schießen? Die deutsche Nationalmannschaft ist sang- und klanglos in der Vorrunde der Weltmeisterschaft in Russland ausgeschieden, und die Ursachen dafür sind wohl vielschichtig. Ein interessantes Detail wurde nun allerdings veröffentlicht:

Wie die Bild berichtet, zockten einige deutsche Nationalspieler im russischen DFB-Quartier Watutinki bis in die frühen Morgenstunden an der PlayStation, sodass Manager Oliver Bierhoff in mindestens einer Nacht das Internet im Hotel sperren ließ.