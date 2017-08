Neue Details zum Stadionumbau bei RB Leipzig – Verhandlungen zum Kauf auf Zielgerade

Leipzig. Das Stadion ist noch nicht in der Hand von RB Leipzig, doch der endgültige Verkauf an den Bundesligisten soll sich auf der Zielgerade befinden. Vorstandschef Oliver Mintzlaff äußerte sich bei einer Versammlung der offiziellen Fanclubs in der Red-Bull-Arena zuversichtlich zu diesem Thema. Auch aus dem Rathaus erfuhr die LVZ, dass die Zeichen für einen Abschluss des Kontrakts bis zum Ende des Jahres zwischen dem jetzigen Eigentümer Michael Kölmel, der Stadt und RBL gut stehen. Letztlich muss der Kaufvertrag noch vom Stadtrat gebilligt werden. Einen genauen Termin für die Abstimmung gibt es bisher nicht. Das nächstmögliche Datum ist die Ratsversammlung am 20. September, für die Sitzung am 23. August ist noch kein Antrag eingereicht worden.