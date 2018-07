Neue Neymar-Frisur: Erst Spaghetti – jetzt komplett dunkel!

Neymar reagierte zu Turnierbeginn mit einem kurzen Video in den sozialen Netzwerken auf vermeintliche Kritik an seiner Person und an seiner Frisur. „Ich bin wegen meines Fußballs so weit gekommen“, sagte der 26-jährige Brasilianer in einem kurzen Clip, den er unter anderem auf Twitter und Instagram postete. „Ich bin nicht so weit gekommen, weil ich ein netter Typ bin. Ich bin nicht so weit gekommen, weil ich Neymar heiße. Und ich bin nicht wegen meiner Frisur so weit gekommen.“ Wenig später ließ er Stammfriseur Wagner Tenorio extra ins brasilianische Quartier einfliegen.