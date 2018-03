Neue Regeln für Champions League und Euro League

- In der EL dürfen Clubs, die die EL entweder drei Mal in Folge, oder fünf Mal insgesamt gewonnen haben, ein spezielles Abzeichen auf dem Trikot tragen (in der CL gibt es diese Regel bereits).

- Jeder Club darf drei Spieler in der CL oder EL einsetzen , die zur Winterpause gewechselt sind, auch wenn sie vorher schon bei einem anderen Club in einem der Wettbewerbe aktiv waren;

- In der CL gibt es künftig die gleichen Anstoßzeiten wie in der EL (18.55 Uhr und 21 Uhr);

Mit den neuen Regeln möchte die Uefa den Vereinen unter die Arme greifen. Über die veränderte Kadergröße bei Finalspielen heißt es auf der Website der Uefa: "Dies gibt den Klubs und besonders den Trainern mehr Flexibilität, was ihre Wechsel anbelangt, und erleichtert ihnen im wichtigsten Spiel der Saison die Arbeit." Die veränderten Anstoßzeiten in der Champions League gelten nicht am letzten Spieltag der Gruppenphase. Außerdem kann die Uefa in Ausnahmefällen eine andere Zeit festlegen.