Neue Regeln im Fußball? Diese zehn Änderungen könnten das Spiel revolutionieren

Nie wieder ein Tor á la Maradona? Die Argentinien-Legende traf einst per Hand ins gegnerische Tor. Mittlerweile können Schiedsrichter in der Bundesliga anhand des Videobeweises korrigieren. Doch was ist, wenn der Schütze die Hand gar nicht absichtlich einsetzt? Diese Frage soll sich bald nicht mehr stellen. Ein Tor, das mit der Hand erzielt wird, soll stets irregulär sein. © imago