Neue Sorgen um Nationalkeeper: Manuel Neuer fehlt noch länger

Nun verzögert sich der Heilungsverlauf weiter. Immerhin: Beim Duschen kann Neuer wieder normal stehen. Das verriert er am vergangenen Wochenende. An Fußball spielen ist aber noch lange nicht zu denken. Wann er auf den Trainingsplatz zurückkehren wird, ist offen.

Auch das Champions-League-Achtelfinale gegen Besiktas Istanbul am 20. Februar ist dadurch in Gefahr. Laut Kicker ist aber immerhin die WM 2018 in Russland nicht in Gefahrt.