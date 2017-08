Neue Stadionwurst: RB Leipzig serviert Tönnies ab

Leipzig. Wurstwechsel bei RB Leipzig: Nach einjähriger Kooperation mit dem Lieferanten Tönnies setzt der Bundesligist auf einen neuen Partner an den Imbissständen der Red-Bull-Arena. In der neuen Saison gibt es Bratwürste, Wiener und Currywürste von einer Schlachterei aus Nordsachsen. Bei der Wurstfrage durften die Anhänger sogar ein Wörtchen mitreden. 

Wurst setzte sich bei Wettbewerb durch

„Für die RBL-Stadionwurst wurde eine eigene Rezeptur entwickelt, die bei einem Vergleichswettbewerb von Fans als Sieger hervorging“, teilte der Klub am Mittwochabend mit. Da hatten die ersten Anhänger schon die neue Stadionwurst in den Händen. Zur Saisonstart-Veranstaltung für die Offiziellen Fanclubs (OFCs) im Stadion spendierte der neue Lieferant Meemken 1000 Würste. Der Vertrag läuft nach RB-Angaben zwei Jahre.

Offizielle Premiere gegen Freiburg

Damit endet nach nur einem Jahr die Ära Tönnies in der Red-Bull-Arena. Der Wursthersteller hatte seit Sommer 2016 die Stadionwürste von seinem Werk in Weißenfels (Sachsen-Anhalt) nach Leipzig geliefert. Firmenchef Clemens Tönnies ist auch Aufsichtsrats-Chef von Schalke 04, dem ersten (Auswärts-)Gegner von RB Leipzig zum Saisonstart am Samstag. Offizielle Premiere feiert die neue Stadionwurst beim Heimspiel gegen den SC Freiburg am 27. August.