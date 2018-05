Neue Verträge! Lewis Holtby und Aaron Hunt verzichten für den HSV auf Millionen

Die Vertragsverlängerungen der Ende Juni ablösefreien Lewis Holtby und Aaron Hunt beim Hamburger SV nehmen offenbar immer konkretere Formen an. Dabei sind die Mittelfeldspieler bereit, auf erheblich Teile ihrer bisherigen Gehälter zu verzichten. Nach einem Bericht der Hamburger Morgenpost hat der Bundesliga-Absteiger mit Holtby bereits grundsätzliche Einigung über einen neuen Einjahresvertrag erzielt. Der 27-Jährige, der bisher knapp vier Millionen Euro pro Spielzeit einstrich, soll demnach künftig unter zwei Millionen verdienen. Bereits am Mittwoch hatte der Ex-Nationalspieler in der SPORT BILD ein Bekenntnis zum HSV abgegeben.

Ein wenig komplizierter scheint der Fall bei Hunt. Der 31-Jährige (bisher rund drei Millionen Euro Jahresgehalt) soll nach ersten Gesprächen zwar ebenfalls bereit sein, ein Gehalt von unter zwei Millionen Euro zu akzeptieren, knüpft dies aber an Bedingungen. So soll der frühere Bremer einen Vertrag über zwei Jahre fordern. Zudem möchte er einen Einblick in das Konzept, mit dem der Verein den sofortigen Wiederaufstieg schaffen will.