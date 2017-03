Neuer 96-Manager Horst Heldt sucht via 96-TV Wohnung in Hannover

"Ich nehme gerne jedes Angebot an", sagt der neue Mann bei den Roten. Gerne würde Heldt in der Stadt wohnen. Wer eine Wohnung im Angebot habe, solle sich beim 96-TV melden.

Seit Sonntag ist Horst Heldt der neue Manager von Hannover 96. Seine erste Nacht verbrachte der 47-Jährige im Großburgwedeler Kokenhof, wo auch die Gespräche mit Klubchef Martin Kind und dem Aufsichtsrat stattfanden. Nun sucht Heldt eine Bleibe in der Landeshauptstadt und verbreitete sein Gesuch am Morgen im 96-TV.

Das haben laut 96-Sprecher Christian Bönig sogar mehrere Hannoveraner getan: "Es haben sich einige gemeldet, die vielleicht was haben." Die ernstgemeinten Anfragen würden vom Verein geprüft und die Anbieter auch kontaktiert. "Dann werden sie an Horst Heldt weitergereicht", sagt Bönig, der selbst erst vor einiger Zeit an die Leine gezogen ist und deshalb den Wohnungsmarkt noch gut in Erinnerung hat. "Und das ist in Hannover ja nicht so entspannt", urteilt der 96-Sprecher.