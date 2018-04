Neuer Bayern-Trainer: Niko Kovac von Frankfurt-Fans ausgepfiffen

Niko Kovac soll neuer Trainer des FC Bayern München werden. Der SPORT BUZZER wirft einen Blick zurück auf die Karriere des Kroaten, der in Berlin geboren wurde und in seiner aktiven Laufbahn schon für die Münchner spielte.

Für die Hertha spielt der zweikampfstarke Mittelfeldspieler zunächst bis 1996. Hier am 22. Oktober 1995 beim Einwurf. Insgesamt absolviert er für seinen Berliner Verein 242 Spiele, in denen er 24 Tore schießt.

Niko Kovac wechselt 1996 zu Bayer 04 Leverkusen. Hier posiert er in seinen ersten Monaten beim neuen Verein.

Am 10. Juli 2001 zeigen sich Niko und Robert (l.) Kovac bei ihrem neuen Verein - dem FC Bayern. Während Niko vom HSV nach München wechselt, kommt Robert von Bayer 04. Anders als Niko hat Robert nie für Hertha BSC gespielt. 1995 wechselte er von Hertha Zehlendorf nach Nürnberg, 1996 weiter nach Leverkusen. Bayern bringt die Brüder wieder zusammen. Genau wie 2018.

Bei der WM 2006 nimmt Kovac (l.) mit seinem Bruder Robert den Japaner Junichi Inamoto in die Zange. Insgesamt absolviert Kovac 83 Länderspiele für Kroatien. Er schießt 14 Tore und ist im Mittelfeld ein Leader. Im Oktober 2008 tritt er nach einem 0:0 gegen die Ukraine aus der Auswahl zurück.

