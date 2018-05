Neuer-Comeback geglückt: Problemlose Halbzeit gegen die U20

Acht Monate lang stand Manuel Neuer verletzungsbedingt nicht mehr unter Wettkampfbedingungen auf dem grünen Rasen. Am Montagabend, 17 Tage vor dem Start der WM 2018 in Russland, war es in Eppan/Südtirol endlich wieder so weit. Allerdings musste der 32-Jährige auf sein Comeback ein wenig länger warten. Joachim Löw berief Marc-André ter Stegen im Testkick gegen die eigene U20-Auswahl in die erste Elf. Letztlich durften aber beide Top-Torhüter 30 Minuten den Kasten hüten und hatten damit Anteil am klaren 7:1-Erfolg über die Nachwuchsauswahl.