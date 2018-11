Neuer Eklat um FC-Bayern-Star Franck Ribéry: Trauriges Ende einer großen Karriere

Als Spieler des FC Bayern polarisiert man nahezu automatisch. Doch es gab im letzten Jahrzehnt wohl kaum jemanden, der die Fans so sehr spaltete wie Franck Ribéry . Die Bayern-Anhänger liebten den Franzosen, der die Gegner so unbeschwert schwindelig spielte und mit seinen Toren und Vorlagen Titel um Titel bescherte. Die meisten anderen mochten den eigentlich so lustigen Ribéry nicht, weil er provozierte, foulte – und ihrem Klub dazu oft sportlich richtig böse wehtat.

Doch in dieser Saison setzt sich die sportliche Tendenz fort, die in den letzten Jahren begann: Der einstige Dribbelkönig kommt nicht mehr so oft an seinen Gegenspielern vorbei, ist immer öfter verletzt – und immer weniger an Treffern beteiligt. Das ist selbst seinem Ziehvater Uli Hoeneß nicht entgangen, der Ribérys Vertrag Jahr für Jahr verlängerte.

Deshalb deutet alles daraufhin, dass im nächsten Sommer Schluss ist und eine große Karriere ein trauriges Ende findet. Ribéry ist zu wünschen, dass er danach seltener negativ auffällt.