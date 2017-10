Neuer FC-Bayern-Trainer: Guardiola kennt ihn schon - Hoeneß: "In nächsten Tagen"

Uli Hoeneß wollte eigentlich ganz entspannt seiner persönlichen Herzensangelegenheit, den Basketballern des FC Bayern, die Daumen drücken. Am Rande des Spiels äußerte sich der Präsident des Rekordmeisters dann aber doch zur großen T-Frage. Und ein ganz besonderer Freund soll schon sein "Ok" gegeben haben. "Er ist jetzt drei Tage in München und war gestern auf dem Oktoberfest. Er hat mit versprochen, jedes Jahr zum Oktoberfest zu kommen. Es war ein wunderschönes Mittagessen. Wir haben unsere Freundschaft aufgewärmt, mehr nicht", sagt Uli Hoeneß über das rätselhafte Treffen in der Schwabinger L'Osteria mit Ex-Coach Pep Guardiola im Gespräch mit der Abendzeitung.