Neuer, Hummels und Co. winken 350.000 Euro bei WM-Titelgewinn in Russland

Manuel Neuer (31 Jahre, FC Bayern, 74 Länderspiele/0 Tore): Die unumstrittene Nummer eins. Wenn er fit ist, wohl sogar der beste Torhüter der Welt. Allerdings leidet er erneut an einem Fußbruch, soll aber Anfang nächsten Jahres zurückkehren. Selbst wenn es länger dauern sollte, wird Jogi Löw nicht auf ihn verzichten. Allerdings bleibt ein Restrisiko. Wahrscheinlichkeit: 90 Prozent

Kevin Trapp (27, Paris Saint-Germain, 2/0): Hatte zwischenzeitlich mal die Nase vor Leno, durfte gegen Frankreich aber über 90 Minuten ran und zeigte eine starke Leistung. Zieht für seine WM-Chancen sogar einen Wechsel im Winter in Erwägung, denn spielt er nicht, kann er im Sommer Urlaub buchen. Am Mittwoch stand er bei PSG mal wieder im Kasten und hielt diesen sauber. Wahrscheinlichkeit: 45 Prozent

Mats Hummels (28, Bayern München, 62/5): Nach anfänglichen Schwierigkeiten beim DFB längst eine feste Größe in der Innenverteidigung und mittlerweile auch als Führungsspieler etabliert. In Top-Form. Wahrscheinlichkeit: 100 Prozent

Shkodran Mustafi (25, FC Arsenal, 20/2): Gehört bei Arsenal nicht immer zum Stammpersonal, traf aber zuletzt und kämpft um seinen Platz. Ohne mehr Einsätze im Verein ist sein WM-Ticket in Gefahr. Wahrscheinlichkeit: 35 Prozent

Marvin Plattenhardt (25, Hertha BSC, 5/0): Profitiert davon, dass die linke Abwehrseite Löws größte Baustelle ist. Die Alternativen sind rar, zudem ist Stammspieler Jonas Hector noch bis zum nächsten Jahr verletzt. Macht „Platte“ bei Hertha so weiter, hat er durchaus Chancen auf einen Platz im Kader. Auch gegen Frankreich überzeugte er. Wahrscheinlichkeit: 50 Prozent.

