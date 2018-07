Neuer Job als Sportlicher Leiter: Das plant Christophersen mit den Recken

Christophersen, 101-maliger Nationalspieler, hatte seine Handball-Karriere ein Jahr früher als geplant beendet – am 4. Jun i. Die Recken bauen auf ihn und Eike Korsen, bisher für Vertrieb und Marketing in der Clubgeschäftsstelle verantwortlich, als neue Doppelspitze, nachdem Benjamin Chatton im Mai den Abschied als Geschäftsführer bekanntgegeben hatte . Christo­phersen übernimmt den sportlichen Part rund um die Profis, Korsen kümmert sich um Organisation und Finanzen. Dabei verstehen sich beide als Teamplayer. „Wir stimmen uns regelmäßig ab“, sagt Christo­phersen.

Die neue Recken-Ära begann geräuschlos – und ge­schäftsmäßig. „Es gab keine große Begrüßung oder Zeremonie“, sagte Sven-Sören Christophersen, der am Montag seinen ersten offiziellen Arbeitstag als Sportlicher Leiter beim Handball-Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf hatte. „Ich bin schon seit Juni in der Geschäftsstelle, mit Ausnahme einer Woche Urlaub mit meiner Frau und meinem Sohn“, sagte der 33-Jährige.

Die Recken feiern den Einzug in das Final Four. © Sielski-Press

Das Übergabegespräch mit Chatton hat noch im Juni stattgefunden, so dass es einen fließenden Übergang für „Smöre“ (Christo­phersens Spitzname) vom Abwehrchef auf dem Parkett zum Verantwortlichen hinter der Bank gab. Dort wird er sich tatsächlich während der künftigen Pflichtpartien aufhalten. „Es dürfen ohnehin nur vier Offizielle direkt am Spielfeldrand sitzen, da sind wir gut aufgestellt“, so Chris­topherson.

​"Ich werde beim Training öfter zuschauen"

Er wird aber auch ohne Bank-Platz engen Kontakt zu den bisherigen Kollegen halten. „Ich werde öfter beim Training zuschauen, um mir ein Bild zu machen“, sagte Christophersen, „und es gibt permanente Absprachen mit Trainer Carlos Ortega.“ Zu diesem Komplex gehört auch die Suche nach Chris­tophersens eigenem Nachfolger im Profikader: „Nominell ist da natürlich ein Platz frei geworden. Aber es ist schwierig, den passenden Spieler zu finden. Wir sondieren den Markt auch außerhalb Deutschlands, wollen aber nichts übers Knie brechen.“ Veränderungen stehen bei den Recken aber auch in der Geschäftsstelle bevor, deutet er an. „Ich möchte in diesem Punkt Eike Korsen nicht vorgreifen, weil das in sein Ressort fällt“, sagt der Sportliche Leiter.