Neuer Lok Leipzig-Manager macht von der ersten Sekunde an Dampf

All das konnte gestern bestaunt werden, als er sich bei Lok Leipzig im Plache-Stadion vorstellte. Ziegenbalg hat viel vor beim Traditionsverein aus Probstheida. Zwei Jahre gibt er sich dafür Zeit, so lange läuft sein Vertrag als Manager. Einen Posten, den es bei Lok so noch nicht gab. Schon der erste Satz, den der einstige Dynamo-Dresden-Präsident sprach, gibt die Marschroute vor: „Es juckt immer, jeder will den sportlichen Erfolg. Es gibt nichts Geileres als Aufstieg.“ Brechstange? „Nicht um jeden Preis“, gibt er sich diplomatisch. Sturm im Wasserglas? Nein, das sagen allein die Augen. Ziegenbalg will den Verein in den bezahlten Fußball führen und deshalb vor allem weiter an der Infrastruktur des Bruno-Plache-Stadions anpacken und die Strukturen im Verein professioneller machen.