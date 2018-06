Neuer Mega-Transfer? Real heiß auf WM-Star Milinkovic-Savic 

Serbiens Offensivspiel hängt bei dieser WM vor allem von einem Mann ab: Sergej Milinkovic-Savic. Der offensive Stratege ist der Fixpunkt im Spiel der Osteuropäer, beim 1:0-Auftaktsieg gegen Costa Rica deutete der 23-Jährige seine Fähigkeiten bereits an. Er kann sein Team bei dieser Endrunde noch weit bringen, vorausgesetzt er bringt seine Leistung.

Nun soll Real Madrid ein Auge auf den Spieler von Lazio Rom geworfen haben. Nach Informationen der spanischen Zeitung Corriere dello Sport soll Real Madrid ein Angebot über eine Ablösesumme von 150 Millionen Euro vorbereiten. Damit würde er den internen Transferrekord weit überbieten - für Gareth Bale hatten die Galaktischen einst rund 100 Millionen Euro an die Tottenham Hotspurs überwiesen. Für seinen Klub Lazio Rom erzielte Milinkovic-Savic in der abgelaufenen Saison 12 Tore und bereitete vier weitere Treffer vor. Eine starke Quote für einen offensiven Mittelfeldspieler.