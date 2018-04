Neuer mit Fortschritten: Das sagt Heynckes

Nach Auskunft von Trainer Jupp Heynckes hat Manuel Neuer das erste leichte Torwarttraining nach seiner langen Verletzung gut weggesteckt. „Ich habe mir das Training angeschaut, das sah sehr gut aus. Ihm geht es den Umständen entsprechend sehr gut, er hat keine Beschwerden, und der Fuß hat auch keine Reaktion gezeigt“, sagte Heynckes am Freitag in München. Das weitere Vorgehen werde zwischen Ärzten, Physiotherapeuten, Trainern und dem Spieler abgesprochen.

Der 32-jährige Neuer hatte am Donnerstag erstmals seit mehr als einem halben Jahr wieder eine leichte torwartspezifische Trainingseinheit absolviert und hielt auch die ersten Schüsse auf sein Tor. Nach seinem dritten Mittelfußbruch erreichte er auf dem Weg zum Comeback das nächste Etappenziel. Seit mehr als einem halben Jahr fällt der mehrmalige Welttorhüter aus.

Erstes Lauftraining vor zwei Wochen

Der Kapitän der Nationalelf und des FC Bayern hatte nach langer Rehabilitation vor zwei Wochen wieder „das erste Mal bei hundert Prozent“ laufen können. Anschließend drehte er auch wieder erste Runden auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße; erst in Turnschuhen, dann auch wieder in Fußballschuhen.