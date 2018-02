Neuer Rasen im 96-Stadion: Gegen Freiburg soll sich niemand über den Platz beschweren können

Fast alles fertig für das Heinspiel von Hannover 96 gegen den Sport-Club Freiburg am Samstag: Der neue Rasen in der HDI-Arena ist so gut wie verlegt, am Mittwoch soll er fertig werden. Das Grün war nach dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg in einem katastrophalen Zustand und musste ausgetauscht werden. Bis in den Abend rollte die niederländische Firma Hendriks die Bahnen aus. Am Sonnabend soll sich gegen Freiburg kein Spieler über den Platz beschweren können.