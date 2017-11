Neuer-Schock! Bayern-Keeper fehlt noch länger als gedacht

Manuel Neuer (31 Jahre, FC Bayern, 74 Länderspiele/0 Tore): Die unumstrittene Nummer eins. Wenn er fit ist, wohl sogar der beste Torhüter der Welt. Allerdings leidet er erneut an einem Fußbruch, soll aber Anfang nächsten Jahres zurückkehren. Selbst wenn es länger dauern sollte, wird Jogi Löw nicht auf ihn verzichten. Allerdings bleibt ein Restrisiko. Wahrscheinlickeit: 90 Prozent

Mats Hummels (28, Bayern München, 60/5): Nach anfänglichen Schwierigkeiten beim DFB längst eine feste Größe in der Innenverteidigung und mittlerweile auch als Führungsspieler etabliert. Wahrscheinlichkeit: 100 Prozent

Shkodran Mustafi (25, FC Arsenal, 20/2): Gehört bei Arsenal nicht zum Stammpersonal, liebäugelte deshalb schon mit einem Wechsel. Verletzte sich beim letzten Länderspiel gegen Aserbaidschan am Oberschenkel und fällt voraussichtlich noch bis Mitte November aus. Ohne mehr Einsätze im Verein ist sein WM-Ticket in Gefahr. Wahrscheinlichkeit: 40 Prozent

Marvin Plattenhardt (25, Hertha BSC, 4/0): Profitiert davon, dass die linke Abwehrseite Löws größte Baustelle ist. Die Alternativen sind rar, zudem ist Stammspieler Jonas Hector noch bis zum nächsten Jahr verletzt. Macht „Platte“ bei Hertha so weiter, hat er durchaus Chancen auf einen Platz im Kader. Wahrscheinlichkeit: 50 Prozent.

Antonio Rüdiger (24, FC Chelsea, 20/1): Der Abwehrbulle hat sich seinen Stammplatz bei Chelsea erkämpft, allerdings ist auch er an der Krise der "Blues" nicht ganz unbeteiligt. Bei Löw ist er in der Abwehr die erste Alternative, wenn Hummels oder Boateng ausfallen. Wahrscheinlichkeit: 99 Prozent

Jonas Hector (27, 1. FC Köln, 35/3): Fällt noch bis Januar aus, wird danach aber wieder auf seine Stammposition als Linksverteidiger zurückkehren. Löws Satz „Er spielt diese Rolle genau so, wie wir es wollen“, sagt alles. Wahrscheinlichkeit: 100 Prozent

Benjamin Henrichs (20, Bayer Leverkusen, 3/0): Einer der größten Aufsteiger des vergangenen Jahres. Schaffte es über starke Leistungen im Klub zur A-Nationalmannschaft und hat durchaus Chancen – auch, weil er rechts, links und in der Innenverteidigung spielen kann. Wahrscheinlichkeit: 20 Prozent

Sami Khedira (30, Juventus Turin, 71/7): Hat wie so oft in den letzten Jahren immer wieder mit Blessuren zu kämpfen, aber wenn es darauf ankam, war Khedira immer da. Zuletzt mit seinem ersten Dreierpack für Juventus Turin. Bleibt er fit, ist er auf jeden Fall dabei. Wahrscheinlichkeit: 100 Prozent

Julian Brandt (21, Bayer Leverkusen, 12/1): Profitierte in den letzten Monaten von Verletzungen und Formschwächen der Konkurrenten und gehörte häufig zum Kader. Muss aber weiter Gas geben, sonst wird’s auch aufgrund der großen Konkurrenz eng. Wahrscheinlichkeit: 60 Prozent

