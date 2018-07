Neuer Termin für die Nacht von Hannover: Rückkehr auf den Freitagabend?

30. Nacht von Hannover regt zum Nachdenken an

Eichel sieht aber auch, dass die 30. Auflage ein Jubiläum zum Nachdenken und Verändern bietet. „Uns haben Terminzwänge zu schaffen gemacht“, sagte die 51-Jährige. Das Zeitfenster zwischen dem Ende der Tour und dem Beginn des großen hannoverschen Sommerfestes am Maschsee betrug in diesem Jahr ganze zwei Tage, daher wurde das Rennen der Profis auf den Montag gelegt.

„Jahrelang war der Freitag der Tag für die Nacht, und wir sind damit gut gefahren“, sagte Veranstaltungssprecher Michael Kramer. „Das streben wir auch wieder an, dann könnten am Sonnabend die Aufbauten am Neuen Rathaus stehen bleiben und am Sonntag das große Jedermannrennen steigen.“