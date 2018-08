Neuer Torhüter: Villadsen vor Unterschrift beim SC DHfK Leipzig

Leipzig. Der SC DHfK Leipzig steht kurz vor der Verpflichtung eines neuen Torhüters. Am Donnerstag war der Däne René Villadsen zum Probetraining beim Handball-Bundesligisten. Kommentieren wollte das beim Verein allerdings niemand. „Wir sind intensiv dabei, eine Lösung zu finden“, sagte Manager Karsten Günther lediglich.

Der 32-jährige Keeper ist in der Bundesliga kein Unbekannter. Er spielte je zwei Jahre für Eisenach und Melsungen. Im vergangen Sommer wechselte er zurück in seine Heimat und schloss sich Aarhus Handbold an.