Neuer Torwart für die Hannover Scorpions: Mathis kommt - Linda geht

Zuletzt war Linda mit den Moskitos Essen in Verbindung gebracht worden. Er wechselt aber nun zum Deggendorfer SC. Möglich ist, dass der DSC die finanziell besseren Argumente als die Scorpions hatte – vor allem aber in sportlicher Hinsicht einen Trumpf besaß. Trotz ihrer Finalniederlage gegen die Tilburg Trappers sind die Deggendorfer in die DEL 2 aufgestiegen. Mathis selbst ist bei den Scorpions kein Unbekannter.

Die Hannover Scorpions haben einen neuen Stammtorhüter. Christoph Mathis wechselt von den Füchsen Duisburg, Kontrahent in der Eishockey-Oberliga, nach Mellendorf. Gleichzeitig ersetzt Mathis den bisherigen Keeper Björn Linda.Um Linda hatten die Scorpions gekämpft, vor allem weil er in den Play-offs überragend hielt und großen Anteil am Erreichen des Halbfinals hatte.

Sozusagen in die Gegenrichtung wechselt Florian Spelleken. Der Verteidiger der Scorpions verlässt Mellendorf und schließt sich den Duisburgern an. Bereits fest stand der Abgang von Thomas Pape zu den Hannover Indians. „Aktuell sind wir schon gut aufgestellt und haben drei Reihen. Und bis es wieder losgeht, ist ja noch genug Zeit“, sagt Reiss.

In der Saison 2016/2017 stand er bei den damals noch in Langenhagen beheimateten Scorpions im Tor, dorthin kam er aus der 2. Liga vom EHC Freiburg. „Ich freue mich, dass es geklappt hat. Christoph ist ein starker Torhüter und menschlich ein angenehmer Typ. Er hat seine Qualitäten bereits bei seinen vorherigen Stationen unter Beweis gestellt“, sagt Scorpions-Trainer Dieter Reiss.

Derby am 12. März 2017: Dieses Spiel werden beide Seiten wohl so schnell nicht vergessen. Die Indians siegen im zweiten Play-off-Spiel gegen die Scorpions mit 8:1 und erreichen dadurch die nächste Runde. © Sielski

Am 22. Dezember empfingen die Hannover Indians die Scorpions zum ersten Derby der Saison 2017/2018 am Pferdeturm. © Petrow

Derby am 14. Januar 2018: In der Meisterschaftsrunde gewinnen die Indians bei den Scorpions im Penalty-Schießen mit 4:3. © Lobback

In der Tat dauert es noch drei Monate, bis die Hannover Scorpions ihr erstes Testspiel bestreiten, Gegner in der Saisonvorbereitung sind die Crocodiles Hamburg. Zeit genug, um noch einen zweiten Torhüter zu verpflichten. Denn Ersatzkeeper Lukas Müller wechselt zurück in seine bayrische Heimat zum TSV Peißenberg.

Zuletzt machte in Mellendorf auch der Name von Josef Schlickenrieder, Sohn vom früheren Nationaltorhüter Beppo Schlickenrieder, die Runde. Der Junior ist aber von der Position her nicht in die Fußstapfen seines prominenten Vaters getreten, er ist Stürmer – könnten also im Tor ohnehin nicht helfen.