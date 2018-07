Neuer Trailer für FIFA 19: EA zeigt Ronaldo erstmals im Trikot von Juventus Turin

So sieht Coverstar Cristiano Ronaldo also im Juve-Dress aus! Der Weltfußballer wird in einem brandneuen Trailer von EA Sports zum ersten Mal in der neuen Arbeitskleidung gezeigt.

Er ist der große Coverstar von FIFA 19 - und sorgte in der Zentrale von EA wohl gerade für einen Schweißausbruch, als er seinen Wechsel von Real Madrid zu Juventus Turin über die Bühne brachte. Cristiano Ronaldo war bei der ersten Vorstellung des neuen Games schließlich noch im Dress von Real gezeigt worden. Was bedeutet der Ronaldo-Wechsel für FIFA 19? Darüber wurde in den letzten Tagen viel spekuliert.

Nun hat EA auf seinem offiziellen Twitter-Profil eine schnelle Reaktion gezeigt. In einem neuen Trailer wird Cristiano Ronaldo erstmals im Trikot von Juve gezeigt. Eingerahmt von seinen Teamkollegen Emre Can, Giorgio Chiellini, Paulo Dybala und Douglas Costa steht der Portugiese im Allianz Stadium, der Heimstätte der Turiner. Dazu setzt EA den Slogan *"Champions Rise. Forza @Cristiano!" *

"Eine neue Etappe in meinem Leben"

Ronaldo war in der vergangenen Woche nach neun Jahren bei Real Madrid zu Juventus Turin gewechselt. Der Weltfußballer kostet 112 Millionen Euro Ablöse und wurde am Montag offiziell vorgestellt. "Jetzt beginnt eine neue Etappe in meinem Leben. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen", sagte Ronaldo bei seiner Vorstellung. "Ich werde die Italiener davon überzeugen, dass ich ein Spieler bin, der alles für seinen Verein gibt. Ich bin sehr ambitioniert."

Auch EA Sports geht ambitioniert in die neue Saison, das neue Game FIFA 19 wird am 28. September 2018 offiziell in den Läden erhältlich sein - für PlayStation 4, XBox One, PC und Nintendo Switch. Besonderer Clou: Erstmals wird die Champions League bei FIFA spielbar sein.

