Neuer Trainer des 1. FC Köln: Luhukay offenbar Favorit

Jos wer? Der 54 Jahre alte Holländer hat sich in Deutschland einen Namen als Krisenmanager und Aufstiegsexperte gemacht. Mit Borussia Mönchengladbach (2008) und Hertha BSC (2013) schaffte er jeweils den Wiederaufstieg in die höchste Spielklasse. Auch mit dem FC Augsburg stieg er in die Bundesliga auf. Sein letztes Engagement endete allerdings vorzeitig: 2016 wurde Luhukay vom in die zweite Liga abgestiegenen VfB Stuttgart verpflichtet, allerdings nach wenigen Monaten wieder entlassen. Da der Abstieg der Kölner wahrscheinlich ist, soll der Plan sein, einen Trainer zu verpflichten, der die Mannschaft sofort wieder nach oben führen kann.