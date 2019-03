Neuer Trainer Jagatic feiert gelungenen Einstand bei BSG Chemie Leipzig

Beim Match gab es einige gelbe Karten. In der 28. Minute bedeutete das für die Chemiker einen Freistoß, den Kai Druschky verwandelte. Damit gingen die Leipziger in Führung, die sie bis zur Halbzeit auch hielten.

In der zweiten Spielhälfte gaben die Gäste aus Nordhausen noch einmal alles: Stepan Kores schaffte in der 72. Minute den Ausgleich. Doch der hielt nicht lang, denn die Gastgeber wollten ihre Führung nicht aufgeben. Direkt in der 73. Minute schoss Florian Schmidt die BSG wieder in Führung. So endete das erste Match nach der Winterpause und die erste Bewährungsprobe von Miroslav Jagatic mit einem Sieg.