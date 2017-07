Neuer TV-Vertrag: So viel Geld bekommen die Bundesligisten

Der "Kicker" veröffentlichte den Verteilungsschlüssel der darstellen soll, mit wie viel Geld die Klubs planen können. Insgesamt soll der neue Vertrag pro Saison ca. 1,16 Milliarden Euro in die Kassen der deutschen Klubs spülen.

Kurios: Spitzenklub RB Leipzig steht auf dem letzten Platz und erhält von allen Bundesligisten am wenigsten Kohle. Dies liegt an der kurzen Bundesligazugehörigkeit des erst 2009 gegründeten Klubs. Der Ligakrösus FC Bayern liegt natürlich auch in der "Geld-Rangliste" ganz oben. Die Verteilung setzt sich aus einem "4-Säulen-Modell" zusammen: Darunter fallen die Parameter Bestand, Nachhaltigkeit, Nachwuchsarbeit und Wettbewerb.