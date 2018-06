Neuer verrät: Krisensitzung! Die Aussprache der DFB-Stars

Die 0:1-Pleite im ersten WM-Gruppenspiel gegen Mexiko nagt weiter an den Spielern der deutschen Nationalmannschaft, das merkte man Torwart Manuel Neuer am Dienstag an, als er gegen Mittag in Watutinki (Russland) vor die deutsche Presse trat - ernster Blick! Rund 50 Minuten zu spät betrat er das Podium.

Der DFB-Kapitän verriet, dass es direkt vor der PK eine längere Teamsitzung gegeben hatte. "Wir haben uns die Meinung gesagt und dabei kein Blatt vor den Mund genommen", erklärte Neuer.

Am kommenden Samstag trifft das DFB-Team auf die Skandinavier (ab 19.10 Uhr live in der ARD und hier im SPORTBUZZER-Liveticker) und muss dringend gewinnen, um sich die Chance auf ein Weiterkommen zu erhalten.

Doch aktuell viel wichtiger: Was genau wurde auf der Teamsitzung besprochen?