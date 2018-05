Neuer Vertrag für 96-Pechvogel Edgar Prib

In der heißen Phase der Saison unterschrieb der 28-Jährige nun den Kontrakt - und setzt damit ein Zeichen für die Mannschaft. „Eddy ist vom Trainer ganz gezielt zum Kapitän bestimmt worden, weil er nicht nur auf dem Platz herausragende Leistungen gezeigt hat, sondern in der Mannschaft ein hohes Ansehen genießt und als absoluter Teamplayer Verantwortung übernimmt. Wir werden jetzt alle am großen gemeinsamen Ziel arbeiten, dass Eddy zu weiteren Einsätzen für uns in der 1. Liga kommt", lässt sich Manager Heldt in einer Vereinsmitteilung zitieren.