Kurios: HSV-Fan bietet legendäre Eintrittskarte gegen Arp-Unterschrift 

1983 gewann der HSV das legendäre Europokalfinale in Athen gegen Juventus Turin. Der größte Triumph der Vereinsgeschichte für den Nordklub! Edelfan Klaus Körner war live im Stadion als Felix Magath zum entscheidenden 1:0-Siegtreffer einnetzte. Was folgte war ein endloser Partymarathon und Freudentaumel in der Hansestadt.