Neuer Wirbel um Eberl: Für 10 Millionen zu den Bayern?

Was könnte Eberl kosten?

Die Entscheidung in Sachen Eberl rückt also näher. Zumindest das dürfte im Sinne Bonhofs sein. Denn mitunter wurde er schon sehr deutlich, was die Angelegenheit angeht. "Mich nervt es, alle nervt es. Ich habe keinen Bock mehr, das ewig und drei Tage vor mir herzuschieben", sagte er kürzlich. Ob nun als Sportdirektor oder Sportvorstand –ein Wechsel zu den Bayern wäre DER Karrieresprung schlechthin für Eberl. Und was würde im Falle eines Abgangs bei der Borussia passieren? Die Sport Bild nennt mögliche Kandidaten für die Eberl-Nachfolge: Georg Heitz, Sportdirektor beim FC Basel, und Leverkusen-Manager Jonas Boldt.