„Times“: Neymar will eine Million pro Woche, um bei PSG zu bleiben

Eigentlich ist Neymar verletzt, seinen Klub hält er aber auch aus dem fernen Brasilien in Atem . Wie die Times berichtet, hat der 26-Jährige sich in seiner Heimat mit PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi getroffen. Das Ergebnis der Verhandlungen: Neymar, der im Sommer von FC Barcelona kam und mit 222 Millionen Euro Ablöse zum teuersten Spieler der Welt wurde, fordert eine deutliche Erhöhung seines Gehalts, um bei Paris Saint-Germain zu bleiben.

Zuletzt hatte er über den Fußball in Frankreich gemeckert. „Die fünf Monate in Frankreich fühlen sich wie fünf Jahre an“, sagte der 26-Jährige bei Esporte Interativo. „Ich bekomme das ganze Spiel immer auf die Knochen. Mein Körper ist übersät mit Blessuren.“ Um ihm einen weiteren Aufenthalt im ungeliebten Frankreich schmackhaft zu machen, muss PSG tief in die Tasche greifen. Laut Times will Neymar durchsetzen, dass er fortan eine Million Pfund (1,13 Mio. Euro) pro Woche bekommt. Das würde ihn zum bestbezahlten Fußballer der Welt machen – noch vor Lionel Messi, der in Barcelona umgerechnet 46 Millionen Euro pro Jahr verdienen soll.