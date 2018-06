Neuers Vorgänger: Was wurde aus Deutschlands Weltmeister-Kapitänen?

Anzeige

„Don Darius“ brachte Nina Neuer, der Ehefrau von Nationaltorhüter Manuel, kein Glück. Bei den deutschen Dressur-Meisterschaften in Balve belegte Frau Neuer in einer Nachwuchsprüfung am vergangenen Wochenende einmal Platz elf, am Sonntag nur den 13. und letzten Platz. Der Bayern-Torhüter unterstützte die 24-Jährige, war beim Dressurturnier im Sauerland mit dabei. Eine Runde Abwechslung und Entspannung, bevor es am Dienstag von Frankfurt aus nach Moskau ging. Abflug zur Mission Titelverteidigung. Mit Käpt’n Neuer an Bord.

Vor Monaten, ja noch vor wenigen Wochen hätten Experten und Fans das nicht für möglich gehalten. Acht Monate hatte Neuer nach seinem dritten Fußbruch gelitten, gekämpft, gehofft. Er gewann den Wettlauf gegen die Zeit, gegen die Zweifler – und vertraut seinem Körper wieder. „Manu hat außergewöhnliche Fähigkeiten. Ich gebe zu, dass auch wir zu Beginn nicht wussten, wie er eine solch lange Pause wegstecken kann, in welcher Form er überhaupt sein kann“, verriet Bundestrainer Joachim Löw dem „Kicker“.

Neuer geht in seine dritte WM

Es ging gut. Eineinhalb Testspiele gegen Österreich (1:2) und Saudi-Arabien (2:1) müssen reichen, am Sonntag gegen Mexiko geht Neuer in sein drittes WM-Turnier, bestreitet sein 14. WM-Endrundenspiel. Als Titelverteidiger. Und erstmals als Kapitän.

„Mirror“ enthüllt: So viel verdienen die Trainer der WM 2018 Joachim Löw, Bert van Marwijk und Didier Deschamps gehören zu den bekanntesten Trainern der WM 2018. Doch wie viel verdienen die Coaches pro Jahr? Der "Daily Mirror" hat das Kohle-Ranking enthüllt - der SPORTBUZZER hat die Gehälter in der Galerie! © dpa-tmn Rang 32: Aliou Cissé (Senegal), 198 000 Euro © Getty Rang 31: Adam Nawalka (Polen), 268 000 Euro © Getty Rang 30: Mladen Krstajic (Serbien), 298 000 Euro © Getty Rang 28: Oscar Ramirez (Costa Rica), 348 000 Euro © imago/PA Images Rang 28: Nabil Maaloul (Tunesien), 348 000 Euro © imago/Panoramic International Rang 27: Hernan Dario Gomez (Panama), 398 000 Euro © Getty Rang 25: Shin Taeyong (Südkorea), 447 000 Euro © Getty Rang 25: Janne Andersson (Schweden), 447 000 Euro © Getty Rang 24: Gernot Rohr (Nigeria), 498 000 © Getty Rang 23: Zlatko Dalic (Kroatien), 546 000 Euro © Getty Rang 22: Helmir Hallgrimsson (Island), 697 000 Euro © Getty Rang 21: Herve Renard (Marokko), 777 000 Euro © Getty Rang 20: Vladimir Petkovic (Schweiz), 845 000 Euro © Getty Rang 17: Age Hareide (Dänemark), 925 000 Euro © Getty Rang 17: Akira Nishino (Japan), 925 000 Euro © Getty Rang 20: Roberto Martinez (Belgien), 925 000 Euro © Getty Rang 16: Juan Carlos Osorio (Mexiko), 1 Million Euro © Getty Rang 15: Ricardo Gareca (Peru), 1,1 Millionen Euro © Getty Rang 14: Bert van Marwijk (Australien), 1,2 Millionen Euro © Getty Rang 13: Juan Antonio Pizzi (Saudi-Arabien), 1,4 Millionen Euro © Getty Rang 11: Hector Cuper (Ägypten), 1,5 Millionen Euro © Getty Rang 11: José Pékerman (Kolumbien), 1,5 Millionen Euro © Getty Rang 10: Oscar Tabarez (Uruguay), 1,7 Millionen Euro © Getty Rang 9: Jorge Sampaoli (Argentinien), 1,8 Millionen Euro © Getty Rang 7: Gareth Southgate (England), 1,9 Millionen Euro © Getty Rang 7: Carlos Queiroz (Iran), 1,9 Millionen Euro © Getty Rang 6: Fernando Santos (Portugal), 2,2 Millionen Euro © Getty Rang 5: Stanislav Cherchesov (Russland), 2,5 Millionen Euro © Getty Rang 4: Julen Lopetegui (Spanien), 2,9 Millionen Euro - entlassen am 13.06., Interimstrainer: Fernando Hierro © Getty Rang 2: Didier Deschamps (Frankreich), 3,6 Millionen Euro © Getty Rang 2: Tite (Brasilien), 3,6 Millionen Euro © Getty Rang 1: Joachim Löw (Deutschland), 3,8 Millionen Euro © Getty

Der 32-Jährige will in die Fußstapfen von Philipp Lahm treten, der vor vier Jahren in Rio de Janeiro den goldenen Pokal entgegennehmen durfte. Noch nie gelang einer DFB-Elf die WM-Titelverteidigung, Neuer, seit September 2016 Kapitän mit bisher 76 Länderspieleinsätzen, könnte also in die Historie eingehen. Im Fall der Fälle wäre er einer von dann neun Spielern im aktuellen Löw-Kader, die nach Brasilien 2014 zum zweiten Mal höchste Fußballer-Weihen erführen.

Wer waren die Weltmeister-Kapitäne?

Wer waren die bisherigen vier Kapitäne der Weltmeistermannschaften des DFB – in den Jahren 1954, 1974, 1990, 2014? Und waren die Spieler mit der Spielführerbinde vier Jahre später bei der Titelverteidigung überhaupt noch dabei? Ein Rückblick:

Fritz Walter (WM 1954): Seine Mitspieler trugen den Kaiserslauterer Spielmacher, der 2002 verstarb, nach dem überraschenden 3:2-Triumph über Favorit Ungarn auf den Schultern. Damit sorgte die Herberger-Elf bei der ersten Turnierteilnahme einer deutschen Mannschaft nach dem Zweiten Weltkrieg für Euphorie in der Heimat. Für einige Historiker markiert das „Wunder von Bern“ sogar den eigentlichen Gründungstag der Bundesrepublik. Bei der WM 1958 in Schweden war Walter mit 37 Jahren, gepeinigt von vielen Verletzungen, nicht mehr der Alte. Unter Kapitän Hans Schäfer vom 1. FC Köln gab es Platz vier.

Franz Beckenbauer (WM 1974): „Kaiser“ Franz führte die Schön-Elf, angetrieben vom starken Bayern-Block, zum Titel. Im Finale von München gewannen Gerd Müller, Paul Breitner und Co. 2:1 gegen die Niederlande. 1977 trat US-Legionär Beckenbauer im Streit mit dem DFB aus der Nationalelf zurück. Mit seinem Nachfolger Berti Vogts verbindet man die „Schmach von Córdoba“ bei der WM 1978 in Argentinien. Das 2:3 gegen Österreich bedeutete – ohne Beckenbauer – das Aus in der Zwischenrunde.

Experten und SPORTBUZZER-User verraten ihre deutsche WM-Wunsch-Elf Zahlreiche Experten rund um Marco Hagemann, Béla Réthy und Marcel Reif haben dem SPORTBUZZER verraten, wie ihre Wunsch-Aufstellung bei der WM aussieht. Außerdem haben wir euch gefragt, wie ihr aufstellen würdet. Hier sind die Ergebnisse - klickt euch durch die Galerie! © imago/Montage © LINEUP11/Montage So sieht die deutsche WM-Startelf aus, die ihr bis zum Mittwoch in unserer Umfrage ( Hier geht's zum Voting! ) gewählt habt. Auffällig: Mesut Özil hat es nicht ins Team geschafft, dafür aber Julian Draxler. Außerdem hat sich Ilkay Gündogan im Mittelfeld gegen Sami Khedira behauptet. ZDF-Kommentator Béla Réthy vezichtet ebenfalls auf Mesut Özil. Geht es nach ihm spielt aber Sami Khedira auf der Doppelsechs neben Toni Kroos. © Getty Images/LINEUP11/Montage Auch Rainer Calmund baut nicht auf Özil, auch er sieht Khedira neben Kroos. Bei ihm spielt aber Thomas Müller auf der 10, Julian Draxler rückt daher auf die rechte Außenbahn. © Getty Images/LINEUP11/Montage Marco Hagemann hat Özils Fähigkeiten nicht vergessen, bei ihm spielt er auf der 10. Julian Draxler muss dafür auf die Bank. Außerdem honoriert er Marc-Andre Ter Stegens tolle Saison mit einem Platz in der Aufstellung. © imago/LINEUP11/Montage Moderatorin Jessica Kastrop würde die Nationalmannschaft mit einer Dreierkette auflaufen lassen. Jonas Hector muss dafür auf die Bank, Ilkay Gündogan rückt ins Mittelfeld. © imago/LINEUP11/Montage In der Elf von Sky-Reporter Uli Köhler ist Neuer als Torwart hingegen vertreten. © imago/LINEUP11/Montage Auch Kommentatoren-Legende Marcel Reif hat Neuer im deutschen Tor. Er stellt Thomas Müller auf der 10 auf, Julian Draxler muss dafür die rechte Außenbahn bespielen. © imago/LINEUP11/Montage Jochen Stutzky glaubt nicht, dass Jerome Boateng schon bei hundert Prozent ist. In seiner Elf bekommt Antonio Rüdiger daher den Platz in der Innenverteidigung neben Mats Hummels. © imago/LINEUP11/Montage Kommentator Bernd Schmelzer stellt Julian Draxler im zentralen offensiven Mittelfeld auf. © Twitter(@bscontent)/LINEUP11/Montage Thomas Helmer wählt eine besondere Formation: Im 5-1-3-1 lässt er spielen. Toni Kroos bildet dabei die einzige 6, in der Innenverteidigung erhalten Rüdiger und Süle den Vorzu vor Boateng. © Getty Images/LINEUP11/Montage ZDF-Moderator Boris Büchler stellt zwar mit Viererkette auf, auf der Linksverteidigerposition darf bei ihm aber Niklas Süle statt dem etatmäßigen Linksverteidiger Jonas Hector ran. Vorne sieht er Marco Reus auf der 10 und Julian Draxler links außen. © imago/LINEUP11/Montage

Lothar Matthäus (WM 1990): Seine Krönungszeremonie fand nach dem 1:0 im Finale gegen Argentinien in Rom statt, Beckenbauer kaiserte sich als Teamchef zum Titel. Der Mittelfeldmotor, unter Bundestrainer Vogts umstritten, kehrte 1994 bei der Endrunde in den USA als Kapitän – und wie seine Mannschaft zu früh in die Heimat zurück: Blamables Viertelfinalaus gegen Bulgarien (1:2).