Anzeige

Der Videobeweis und die Fußball-Bundesliga – diese Verbindung ist trotz eindeutig nach oben zeigender Formkurve in der zweiten Hälfte der Vorsaison bisher noch keine Traumehe gewesen. Zu unterschiedlich wurden Szenen bewertet, zu wenig nachvollziehbar war es vor allem für die Fans in den Stadien, was da unten auf dem Feld kommunikativ zwischen Schiedsrichter und der Kölner Videozentrale passierte. In der Saison 2018/2019, die heute mit dem Spiel des FC Bayern gegen die TSG Hoffenheim beginnt, soll der schwache Auftakt endgültig vergessen gemacht werden. Und auch andere Regeln haben sich geändert in der Bundesliga. Der Überblick über die wichtigsten Neuerungen.

Der Videobeweis

Mehr Genauigkeit, mehr Transparenz – diese Ziele sollen mit den neuen Möglichkeiten der technischen Schiedsrichterhilfe erreicht werden. Bei knappen Abseitsentscheidungen können in Zukunft kalibrierte Abseitslinien helfen. Geht es ganz knapp zu, steht auch eine 3-D-Variante der Linie zur Verfügung. Der frühere Fifa-Schiedsrichter Markus Merk äußerte sich zuletzt gegenüber der Deutschen Presse-Agentur vorsichtig positiv über die neuen Möglichkeiten: „Wenn man in die Nähe der hundertprozentigen Gerechtigkeit kommen will, braucht man eine Technisierung. Ich bin gespannt, wie es in der Umsetzung funktioniert. Bei der WM wurde die Abseitslinie nur in zwei oder drei Fällen gebraucht, und auch da war sie einmal zweifelhaft.“

Dabei galt die WM bisher als Vorbild für die Liga in Sachen Videobeweis. Sogar bei ausgemachten Skeptikern: „Obwohl es die Berechnung gibt, dass wir ohne Videobeweis im Vorjahr Dritter geworden wären, bin ich mittlerweile dafür. Weil ich die WM gesehen habe“, sagt Bayer Leverkusens Trainer Heiko Herrlich.

Fünf Fragen und Antworten zum Videobeweis In der Fußball-Bundesliga soll der Videoschiedsrichter ab der Saison 2017/18 für weniger Fehlentscheidungen und mehr Gerechtigkeit sorgen. Fünf Fragen und Antworten zum neuen System: © dpa/Archiv Wie läuft das Verfahren genau ab? In einem Studio in Köln sitzt ein Videoassistent (VA) pro Spiel, hinzu kommen bis zu zwei Supervisor. Bei fragwürdigen Szenen lässt sich der VA von einem Operator Aufnahmen aus bis zu 17 Kameraperspektiven aufzeigen. © dpa Ist der Videoassistent sicher, dass es sich um eine Fehlentscheidung handelt, gibt er dem Schiedsrichter in Absprache mit dem Supervisor Bescheid. Der Unparteiische hat allerdings das letzte Wort: Er muss die Korrektur nicht annehmen und umsetzen. © dpa Wie viele Szenen werden betroffen sein? Die Videoassistenten schauten sich in der Schulung pro Spiel etwa zwei bis sechs knifflige Szenen an. Projektleiter Hellmut Krug (Foto) sprach von 90 klaren Fehlern an 29 Spieltagen, von denen 65 bei optimalem Verlauf hätten korrigiert werden können. Das wären knapp über zwei Fälle pro Spieltag, das entspricht etwa einer Korrektur in jedem vierten Spiel. © dpa/Archiv Wird das Spiel durch die Videoschiedsrichter zerstückelt? Die klaren Fehlentscheidungen können binnen weniger Sekunden identifiziert, weitergegeben und vom Schiedsrichter umgesetzt werden. © dpa/Archiv Theoretisch kann der Referee nach einem Hinweis auch die sogenannte Review Area nutzen und sich in diesem abgesperrten und für Spieler verbotenen Bereich am Spielfeldrand auf einem Tablet oder Monitor die Szene selbst ganz genau ansehen. Das kann allerdings ein bis zwei Minuten dauern. © imago Warum sind die Schiedsrichter so einhellig für die Technik? Fifa-Schiedsrichter Felix Zwayer (Foto) bezeichnet den neuen Assistenten als „riesengroße Hilfestellung“, es verleihe ihm und seinen Kollegen zusätzliche Sicherheit, zu wissen: „Bevor wir eine ganz klare Fehlentscheidung treffen, gibt es noch jemanden, der sich das Ganze anschaut, der als Back-up da ist.“ © dpa/Archiv ▶Ist der Videoschiedsrichter damit endgültig fester Bestandteil der Bundesliga? Nein. Die kommende Saison ist als Live-Test angelegt, nur wenn es gut läuft, wird das Regelgremium Ifab die finale Einführung der Technik erlauben. © dpa

Anzeige

Das, was entschieden wird, soll nun zumindest einfacher nachvollzogen werden können. Fernsehzuschauern wird wie bei der Weltmeisterschaft ein dreigeteiltes Bild eingeblendet, die überprüfte Situation aus allen möglichen Kameraperspektiven gezeigt. Die Fans im Stadion sollen – wenn auch keine Videosequenzen – wenigstens Erklärtexte zu sehen bekommen.

Es bleibt dabei, dass der Videobeweis nur in vier Situationen (Tor oder nicht Tor, Strafstoß ja oder nein, Rote Karte ja oder nein, Spielerverwechslung) eingesetzt werden darf.

Abseits

Bei der neuen Abseitsregel geht es um Sekundenbruchteile. Galt bisher der Moment, in dem der Ball beim Pass den Fuß (oder das passgebende Körperteil) verlässt, als ausschlaggebend, müssen die Schiedsrichter die Situation jetzt in dem Augenblick bewerten, wenn der Pass begonnen wird, also im Augenblick der ersten Ballberührung. Die Linienrichter sollen zudem im Zweifel weiterlaufen lassen. Schließlich kann eine Abseitsstellung auch im Nachhinein per Videobeweis noch festgestellt werden.

Funkverkehr