Neustart mit Sarenren-Bazee: Vertragsgespräche unter neuem Berater in Sicht

Es wurde ihm zu viel. Noah Sarenren-Bazee fühlte sich dem Rummel um seine Vertragsverlängerung nicht gewachsen. Sarenren-Bazee ist erst 20, aber zum dritten Mal wechselte er den Berate. Nadir Kama kümmert sich seitdem um das seinerzeit verletzte Supertalent. Kama erklärte: "Noah soll erstmal ein paar Spiele machen." Gegen Frankfurt war Sarenren-Bazee in der Startelf, Kama war auch im Stadion und vereinbarte einen Termin mit 96. Der Poker um die Rakete beginnt neu.

Kama hat jedenfalls Mut: Er teilte dem prominentesten deutschen Berater Volker Struth am 7. Januar per Telefon den Beraterwechsel mit. Außerdem forderte der in der Szene völlig unbekannte Geschäftsmann aus Frankfurt, Struth möge die verhandelte Vertragsverlängerung mit 96 per Post nach Frankfurt schicken. Grober Inhalt des Vertrags: eine halbe Million Euro pro Jahr, Prämien und Gehaltserhöhung in der Bundesliga, gültig bis 2021.

Struth verschickte den Vertrag natürlich nicht, erlaubte Sarenren-Bazee aber, den Vertrag mit 96 zu unterschreiben. Der neue Berater Kama geht ein hohes Risiko ein. Berater Struth erklärte nachher deutlich: "Ich halte das ganze Prozedere für unseriös, auch wenn man weiß, wie wenig der Junge verdient hat. Wer so etwas macht, der zockt auf Kosten der Existenz des Spielers."

Sarenren-Bazee hat zwar einen Vertrag bei 96 bis 2018, aber das Gehalt eines Jungprofis: 60.000 Euro im Jahr. Bisher gibt es immer noch keine einleuchtende Begründung, warum Sarenren-Bazee den Struth-Vertrag nicht unterschrieben hat - außer der Freundschaft zu Kama. Er ist der Bruder des früheren 96-Jugendspielers Benhür Kama, mit dem Sarenren-Bazee spielte. Auch Benhür war gegen Frankfurt im Stadion.

Dazu passend taucht nach dem Frankfurt-Spiel jetzt ein altes Gerücht neu auf: Gladbach will Sarenren-Bazee. Im Pokalduell haber er wieder "seine Momente" gehabt, erklärte sein Förderer, 96-Trainer Daniel Stendel.

In seinen guten Momenten raste Sarenren-Bazee an Bundesliga-Abwehrspielern vorbei wie ein Ferrari an einem Schwerlaster. In schwachen Augenblicken ließ er Oliver Sorg im Stich, der hinten gegen zwei oder drei Eintracht-Gegner ankämpfen musste. Frankfurt wusste, dass Sarenren-Bazee nach hinten wenig tut - so war es auch beim Gegentor zum 1:1-Ausgleich.

Aber er besitzt mit seinem Tempo offensiv eine Waffe, die selten ist im deutschen Fußball. Deshalb kann er wertvoll für 96 sein - und deshalb steht die halbe Bundesliga auf ihn. Man kann nur für den Spieler hoffen, dass sein neuer Berater weiß, was er tut.