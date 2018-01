Neuzugang bei RB Leipzig: Buba darf nur bei Auswärtsspielen ran

Leipzig. Die Transferperiode ist auch die Zeit der Gerüchteküche. Am Dienstagmorgen ploppte diese spektakuläre Meldung in einem Online-Medium auf: RB Leipzig verpflichtet ein neues Maskottchen. Demnach werde das Rind gerade im Quarantäne-Stall des Zoo Leipzig auf seine neue Herde, die Roten Bullen, vorbereitet. In naher Zukunft sollte das Watussi-Rind laut diesem Bericht auch bei den Heimspielen von RB Leipzig das plüschige Maskottchen Bulli ersetzen.

Bei diesem Transfergerücht reagierte der Verein gegen seine Gepflogenheiten extrem schnell und erklärte schon am Dienstagmittag mit einem Augenzwinkern: „Heute finden die obligatorischen medizinischen Tests statt. Besonderheit: Als erster Leipziger Bulle wird der Offensivspezialist nur zu Auswärtsspielen in der Kiwara-Kopje – also nicht in der heimischen Red Bull Arena – zum Einsatz kommen.“